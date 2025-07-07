Нове та модне тренування, яке обожнюють Меган Маркл та Кім Кардаш'ян

Що відомо про Lagree Pilates та як він працює?

Це тренування виконується на спеціальному тренажері Megaformer, який, хоч і схожий на звичайний реформер, але розроблений не стільки для гнучкості та зміцнення кора, скільки для розвитку сили, особливо в зоні преса.

Ось так виглядає тренажер Megaformer (фото: phillyvoice.com)

На заняттях використовуються не лише тренажери Megaformer, а й бігова доріжка: половина групи починає на тренажері, а інша виконує спринти.

Перед тренуванням людям дають випити електроліти, щоб уникнути зневоднення.

В студіях зазвичай чергуються тренування на верхню та нижню частини тіла залежно від дня тижня. Спочатку треба пробігти 20 хвилин на біговій доріжці, а потім вже йти на спеціальний тренажер.

Що каже Меган Маркл про новий вид фітнесу

Меган Маркл, як кажуть, є прихильницею цього тренажера, регулярно відвідує заняття в Pilates Platinum у Санта-Моніці, де використовується Megaformer.

"Безумовно, це найкраще, що ви можете зробити для свого тіла... ваше тіло змінюється негайно... зробіть два заняття, і ви побачите різницю", - розповіла вона про ці тренування.

До речі, саме ці вправи допомогли їй схуднути перед весіллям.