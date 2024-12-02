Нове шахрайство з "листівками" у популярному месенджері: як вберегти паролі та гроші

Українців попередили про нову шахрайську "схему", з якою можна зустрітись у популярному серед багатьох користувачів месенджері - WhatsApp.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію проекту BRAMA у Telegram.
У BRAMA розповіли, що новий скам (шахрайство, обман) у WhatsApp "організували" за допомогою надсилання гіфок - графічних файлів у форматі GIF. Дехто може називати їх також "листівками".
Зазначимо, що GIF - доволі "гнучкий" формат файлів, адже в ньому можна застосовувати анімацію до різних зображень (від мемів до логотипів).
За словами експертів, новий скам у WhatsApp через гіфки працює так: шахраї розсилають фішингові посилання під виглядом звичайних "листівок".
При цьому всередині таких файлів із розширенням .gif зашито:
Отже, постраждати від такого шахрайства можуть, перш за все, персональні дані користувача (паролі від акаунтів, банківські реквізити тощо).
Для того, щоб вберегтися від подібних "схем", українцям радять:
Допис BRAMA (скриншот: t.me/brama_channel)
Нагадаємо, російські пропагандисти регулярно поширюють фейки та дезінформацію про війну в Україні, українську владу, військове командування тощо.
Крім того, кіберзлочинці створюють фейкові сайти в інтернеті, а також "штучні" сторінки (або, наприклад, Telegram-канали) різноманітних установ, державних органів або публічних персон у соціальних мережах.
Так, наприклад, в лютому 2024 року українців попередили про фейкові сайти, які нібито пов'язані з колишнім головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.
А 5 жовтня поточного року спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук попередив українців про фейковий акаунт у Telegram і попросив не відповідати на повідомлення з нібито його акаунта, адже він давно не користується цим месенджером.
З огляду на це українцям варто завжди бути пильними: перевіряти URL-адреси сайтів (щоб не натрапити на фейковий домен), використовувати захищений протокол HTTPS (на початку URL повинно стояти "https://", а поруч із ним - іконка замка, що свідчить про безпечне з'єднання), звертати увагу на "галочку" в облікових записах соціальних мереж (спеціальну позначку перевірки, що вказує на справжність профілю), не переходити за підозрілими посиланнями тощо.
Проект "Брама" був створений ще до початку повномасштабного вторгнення РФ і спершу використовувався для запобігання розповсюдженню наркотиків. Від початку великої війни направленість ресурсу змінили й тепер він допомагає боротися з російськими фейками.
Оновлений Telegram-канал BRAMA запустила Кіберполіція України спільно з волонтерами - для боротьби з поширенням російської пропаганди та інших шкідливих впливів, а також підвищення рівня медіаграмотності серед українців.
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