Новое мошенничество с "открытками" в популярном мессенджере: как уберечь пароли и деньги

Что известно о новом мошенничестве и как от него уберечься

В BRAMA рассказали, что новый скам (мошенничество, обман) в WhatsApp "организовали" посредством отправки гифок - графических файлов в формате GIF. Некоторые могут называть их также "открытками".

Отметим, что GIF - довольно "гибкий" формат файлов, ведь в нем можно применять анимацию к разным изображениям (от мемов до логотипов).

По словам экспертов, новый скам в WhatsApp через гифки работает так: мошенники рассылают фишинговые ссылки под видом обычных "открыток".

При этом внутри таких файлов с расширением .gif зашито:

или вредоносный код

или ссылки на сайты, которые крадут личные данные

Следовательно, пострадать от такого мошенничества могут, прежде всего, персональные данные пользователя (пароли от аккаунтов, банковские реквизиты и т.п.).

Для того чтобы уберечься от подобных "схем", украинцам советуют:

отключить в настройках приложения функцию автозагрузки сообщений

не просматривать гифки (картинки, "открытки") от неизвестных людей - не нажимать на них после получения

Пост BRAMA (скриншот: t.me/brama_channel)