Рідних військовослужбовців попередили про шахраїв: як уникнути фейків і вимагань
Національне інформаційне бюро (НІБ) з питань військовополонених, примусово депортованих та зниклих осіб підготувало низку порад для родин військовослужбовців - як "не потрапити на гачок шахраїв".
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу НІБ у Facebook.
Як рідним військових уникнути шахраїв під час війни
Згідно з інформацією Національного інформаційного бюро, для того, щоб родинам військовослужбовців "не потрапити на гачок шахраїв", варто дотримуватись низки простих порад:
- не довіряти особам, які за гроші пропонують допомогу в розв'язанні питань, пов'язаних із військовополоненими
- довіряти лише достовірній інформації про зниклих родичів (її можна отримати від Управління з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин або за телефоном "гарячої лінії" 1698)
- уникати оприлюднення в мережі Інтернет конфіденційної інформації про зниклих осіб
- негайно повідомляти поліцію (за номером "102") про будь-які випадки вимагання у вас грошей для нібито повернення боргів ваших зниклих або загиблих родичів
Поради від НІБ (інфографіка: facebook.com/nib.gov.ua)
Нагадаємо, рішення про створення Національного інформаційного бюро (НІБ) було схвалене 17 березня 2022 року під час засідання уряду України й затверджене відповідним розпорядженням.
Ключовою метою діяльності цього органу є збір (усіма можливими способами) та узагальнення даних про військовополонених, загиблих, зниклих безвісти, незаконно затриманих окупантами, у тому числі й з-поміж мирного населення з обох сторін воєнних дій.
Станом на липень 2024 року в Єдиному реєстрі осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, у розшуку перебували 42 тисячі осіб.
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