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Рідних військовослужбовців попередили про шахраїв: як уникнути фейків і вимагань

Середа 23 жовтня 2024 16:14
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Рідних військовослужбовців попередили про шахраїв: як уникнути фейків і вимагань Рідні військових завжди чекають на їхнє повернення (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Національне інформаційне бюро (НІБ) з питань військовополонених, примусово депортованих та зниклих осіб підготувало низку порад для родин військовослужбовців - як "не потрапити на гачок шахраїв".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу НІБ у Facebook.

Як рідним військових уникнути шахраїв під час війни

Згідно з інформацією Національного інформаційного бюро, для того, щоб родинам військовослужбовців "не потрапити на гачок шахраїв", варто дотримуватись низки простих порад:

  • не довіряти особам, які за гроші пропонують допомогу в розв'язанні питань, пов'язаних із військовополоненими
  • довіряти лише достовірній інформації про зниклих родичів (її можна отримати від Управління з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин або за телефоном "гарячої лінії" 1698)
  • уникати оприлюднення в мережі Інтернет конфіденційної інформації про зниклих осіб
  • негайно повідомляти поліцію (за номером "102") про будь-які випадки вимагання у вас грошей для нібито повернення боргів ваших зниклих або загиблих родичів

Рідних військовослужбовців попередили про шахраїв: як уникнути фейків і вимагань

Поради від НІБ (інфографіка: facebook.com/nib.gov.ua)

Нагадаємо, рішення про створення Національного інформаційного бюро (НІБ) було схвалене 17 березня 2022 року під час засідання уряду України й затверджене відповідним розпорядженням.

Ключовою метою діяльності цього органу є збір (усіма можливими способами) та узагальнення даних про військовополонених, загиблих, зниклих безвісти, незаконно затриманих окупантами, у тому числі й з-поміж мирного населення з обох сторін воєнних дій.

Станом на липень 2024 року в Єдиному реєстрі осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, у розшуку перебували 42 тисячі осіб.

Читайте також, як родичі зниклих безвісти шукають їх, попри всі труднощі.

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