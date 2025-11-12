UA

Нове підвищення тарифів на передачу електроенергії загрожує роботі феросплавних підприємств, - УкрФА

Фото: УкрФА проти підвищення тарифів "Укренерго" в 2026 році (facebook com npcukrenergo)
Автор: Юлія Бойко

Українська асоціація виробників феросплавів та іншої електрометалургійної продукції (УкрФА) звернулася до уряду та НКРЕКП із закликом не допустити підвищення тарифів "Укренерго" на передачу та диспетчерське управління електроенергією у 2026 році. Бо це може призвести до зупинок роботи феросплавних підприємств.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційну заяву асоціації.

"Подальше підвищення тарифів призведе до зростання витрат, зниження конкурентоспроможності на зовнішніх ринках, вимушених зупинок агрегатів і скорочення зайнятості", - заявили в асоціації.

Як приклад в УкрФА наводять Запорізький завод феросплавів, який сплатив 633 млн грн податків при реалізації продукції на 1,64 млрд грн: після підвищення тарифу на передачу електроенергії це підприємство може зазнати суттєвого збільшення енергетичних витрат, що ставить під загрозу стабільність його роботи.

В асоціації також звертають увагу на низку недоліків у проєктах тарифів, зокрема необґрунтоване включення до розрахунків витрат на погашення боргів, зростання фінансових витрат і витрат на допоміжні послуги без достатнього обґрунтування, а також підвищення витрат на компенсацію технологічних втрат при скороченні обсягів передачі електроенергії.

"В умовах війни промисловість потребує передбачуваної тарифної політики, яка не створюватиме додаткового тиску на виробників і не підриватиме експортний потенціал країни", - наголосили в УкрФА.

Асоціація закликає залишити тарифи на рівні 2025 року та провести перегляд структури витрат "Укренерго" з метою їх оптимізації без перекладання фінансового навантаження на бізнес. 

Як відомо, НКРЕКП схвалила проєкти постанов, які передбачають підвищення тарифу на передачу електроенергії на 15%, а на диспетчерське управління - на 11%.

Але в УкрФА вважають, що такі рішення створюють критичне навантаження на енергоємні виробництва, особливо для підприємств феросплавної та електрометалургійної галузей, де витрати на електроенергію становлять значну частину собівартості продукції.

Раніше в Українському національному комітеті Міжнародної торгової палати (ICC Ukraine) закликали уряд та НКРЕКП утриматися від підвищення тарифів, та провести міжнародний аудит "Укренерго", адже розрахунки, які надала компанія, містять суперечності.

