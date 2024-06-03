Нове опитування показало, як у Європі та США ставляться до українських біженців

Які результати опитування

Опитування провели у Швеції, Німеччині, Франції, Великобританії та США. У дослідженні також врахували дані з Польщі, зібрані Opinia24.

Результати опитування показали, що значна більшість людей продовжують підтримувати надання допомоги Україні та українським біженцям у їхній країні, навіть попри те, що риторика навколо біженців і міжнародної допомоги стає гарячішою під час сезону передвиборчої кампанії.

Серед понад 7400 опитаних людей значна більшість вважає, що їхні країни повинні забезпечити біженців з України житлом, їжею, основними потребами, а також освітою та медичними послугами, а вже після цього - можливістю працювати.

Хто найбільше виступає за підтримку українців

Опитування показало, що підтримка допомоги Україні та біженцям є найбільшою у Великій Британії та Швеції. 79% опитаних британців та 72% шведів виступають за довготривалу підтримку українських біженців.

Більшість у США, Великій Британії та Швеції вважають, що біженцям з України слід надавати дозвіл на довгострокове проживання.

55% опитаних у Польщі та 47% у Німеччині (у цих двох країнах проживає найбільше українців) вважають, що довгострокова підтримка українських біженців є "необхідною".

"Оскільки цього року громадяни збираються на виборчі дільниці, вони повинні пам’ятати, що нормальне життя залишається недосяжним для мільйонів українців, оскільки десять років конфлікту вплинули на кожен аспект їхньої реальності. Понад 14 мільйонів людей усередині країни потребують спеціальної гуманітарної допомоги, у той час, як бойові дії продовжують завдавати шкоди цивільному населенню, як показали останні події в Харкові", - заявив директор IRC у Польщі та Україні Алан Мозлі.

Він також зазначив, що 2 роки тому світ показав високий рівень підтримки біженців з України і треба дотримуватись цього курсу.

"Оскільки країни відмовляються від тимчасових механізмів захисту, введених на початку ескалації (війни в Україні - Ред), вони повинні розробити довгострокові рішення для підтримки постраждалих від конфлікту українців, гарантуючи, що найбільш уразливі люди все ще можуть отримати необхідну допомогу", - додав Мозлі.