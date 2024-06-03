Новый опрос показал, как в Европе и США относятся к украинским беженцам

Какие результаты опроса

Опрос был проведен в Швеции, Германии, Франции, Великобритании и США. В исследовании также учли данные из Польши, собранные Opinia24.

Результаты опроса показали, что многие люди продолжают поддерживать оказание помощи Украине и украинским беженцам в их стране, даже несмотря на то, что риторика вокруг беженцев и международной помощи становится горячей во время сезона предвыборной кампании.

Среди более 7400 опрошенных людей большинство считает, что их страны должны обеспечить беженцев из Украины жильем, едой, основными потребностями, а также образованием и медицинскими услугами, а уже после этого - возможностью работать.

Кто больше всего выступает за поддержку украинцев

Опрос показал, что поддержка помощи Украине и беженцам самая большая в Великобритании и Швеции. 79% опрошенных британцев и 72% шведов выступают за долгосрочную поддержку украинских беженцев.

Большинство в США, Великобритании и Швеции считают, что беженцам из Украины следует давать разрешение на долгосрочное проживание.

55% опрошенных в Польше и 47% в Германии (в этих двух странах проживает больше всего украинцев) считают, что долгосрочная поддержка украинских беженцев "необходима".

"Поскольку в этом году граждане собираются на избирательные участки, они должны помнить, что нормальная жизнь остается недостижимой для миллионов украинцев, поскольку десять лет конфликта повлияли на каждый аспект их реальности. Более 14 миллионов людей внутри страны нуждаются в специальной гуманитарной помощи, в то время, как боевые действия продолжают наносить ущерб гражданскому населению, как показали последние события в Харькове", - заявил директор IRC в Польше и Украине Алан Мозли.

Он также отметил, что 2 года назад мир показал высокий уровень поддержки беженцев из Украины и нужно придерживаться этого курса.

"Поскольку страны отказываются от временных механизмов защиты, инициированных в начале эскалации (войны в Украине - Ред.), они должны разработать долгосрочные решения для поддержки пострадавших от конфликта украинцев, гарантируя, что наиболее уязвимые люди все еще могут получить необходимую помощь", - добавил Мозли.