Нове дослідження показало, скільки українців не планують повертатись додому із Польщі

Що показало дослідження

У порівнянні із торішнім аналогічним опитуванням Нацбанку Польщі зросла кількість українців, яким "важко визначитись" щодо планів на майбутнє. Серед довоєнних мігрантів таку відповідь дали 39% (у 2023 році було 36%), а серед біженців 56% (торік було 48%).

Житлова ситуація довоєнних мігрантів і біженців поступово вирівнюється, що свідчить про інтеграцію біженців. Понад 70% відсотків мігрантів з обох груп орендують житло, але серед довоєнних мігрантів значно вищий відсоток українців, які мають власну квартиру.

40% опитаних відповіли, що фінансово допомагають родичам в Україні, а 49% надають матеріальну допомогу, насамперед членам родини.

Також зазначається, що понад 90% українських дітей вчаться у польській системі освіти. За словами їхніх батьків, найбільше труднощів виникає через незнання польської мови – так відповіли 36% опитаних, ще 33% вказали на відсутність друзів та 29% – на погіршення рівня життя в порівнянні з ситуацією перед початком війни.

Скільки громадян працевлаштовані у Польщі

Частка українців, які працюють або шукають роботу в Польщі у 2024 році, становить 78%. Цей показник навіть вищий, ніж серед громадян Польщі.

Зазначається, що 19% біженців – безробітні, бо значна частина жінок, які доглядають за дітьми, шукають роботу на неповний робочий день, що є проблемою, враховуючи низький рівень використання контрактів на неповний робочий день в польській економіці.

"Польща є країною, де відсоток працевлаштування українських біженців вищий порівняно з іншими європейськими державами. І попри те, що польські роботодавці досі відчувають дефіцит кадрів на вакансіях, які раніше заповнювали українські чоловіки, внесок біженців у розвиток польської економіки торік склав приблизно 1% ВВП", – розповіла Мар’яна Семенюк, директорка рекрутації Міграційної платформи EWL.

Додамо, що дослідження проводили серед мігрантів з України в період з травня по липень 2024 року. В опитуванні взяли участь 3 760 українців, 67% із них жінки, половина опитаних – віком 27-44 років, 47% мають вищу освіту.