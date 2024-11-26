Новое исследование показало, сколько украинцев не планируют возвращаться домой из Польши

Что показало исследование

В сравнении с прошлогодним аналогичным опросом Нацбанка Польши возросло количество украинцев, которым "трудно определиться" по поводу своих планов. Среди довоенных мигрантов такой ответ дали 39% (в 2023 году было 36%), а среди беженцев 56% (в прошлом году было 48%).

Жилищная ситуация довоенных мигрантов и беженцев постепенно выравнивается, что свидетельствует об интеграции беженцев. Более 70% мигрантов из обеих групп арендуют жилье, но среди довоенных мигрантов значительно выше процент украинцев, имеющих собственную квартиру.

40% опрошенных ответили, что финансово помогают родственникам в Украине, а 49% оказывают материальную помощь, прежде всего членам семьи.

Также отмечается, что более 90% украинских детей обучаются в польской системе образования. По словам их родителей, больше всего трудностей возникает из-за незнания польского языка – так ответили 36% опрошенных, еще 33% указали на отсутствие друзей и 29% – на ухудшение уровня жизни по сравнению с ситуацией перед началом войны.

Сколько граждан трудоустроено в Польше

Часть украинцев, которые работают или ищут работу в Польше в 2024 году, составляет 78%. Этот показатель даже выше, чем среди граждан Польши.

Отмечается, что 19% беженцев – безработные, потому что значительная часть женщин, которые ухаживают за детьми, ищут работу на неполный рабочий день, что является проблемой, учитывая низкий уровень использования контрактов на неполный рабочий день в польской экономике.

"Польша является страной, где процент трудоустройства украинских беженцев выше по сравнению с другими европейскими государствами. И несмотря на то, что польские работодатели до сих пор испытывают дефицит кадров на вакансиях, которые раньше заполняли украинские мужчины, вклад беженцев в развитие польской экономики в прошлом году составил примерно 1% ВВП", – рассказала Марьяна Семенюк, директор рекрутации Миграционная платформа EWL.

Добавим, что исследования проводили среди мигрантов из Украины в период с мая по июль 2024 года. В опросе приняли участие 3 760 украинцев, 67% из них женщины, половина опрошенных – в возрасте 27-44 лет, 47% имеют высшее образование.