Новая Зеландия расширила санкции против России из-за вторжения в Украину

Правительство Новой Зеландии примет закон, позволяющий вводить санкции против России после ее вторжения в Украину. Ограничения затронут российские активы и помешают их перемещению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Премьер-министр страны Джасинда Ардерн заявила, что санкции позволят заморозить российские активы в Новой Зеландии. Кроме того, они помешают гражданам и компаниях из России заводить в страну деньги, чтобы избежать ограничений, введенных другими странами. Власти Новой Зеландии также запретили вход в свои территориальные воды российским яхтам, кораблям и полеты самолетов в своем воздушном пространстве. Помимо этого, в страну запрещен въезд 100 гражданам России.