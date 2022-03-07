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Нова Зеландія розширила санкції проти Росії через вторгнення в Україну

Автор: Дмитрий Кузнецов

Уряд Нової Зеландії прийме закон, що дозволяє вводити санкції проти Росії після її вторгнення в Україну. Обмеження торкнуться російські активи і завадять їх переміщенню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Прем'єр-міністр країни Джасінда Ардерн заявила, що санкції дозволять заморозити російські активи в Новій Зеландії. Крім того, вони завадять громадянам і компаніях з Росії заводити в країну гроші, щоб уникнути обмежень, введених іншими країнами.

Влада Нової Зеландії також заборонила вхід у свої територіальні води російським яхтам, кораблям і польоти літаків у своєму повітряному просторі. Крім цього, в країну заборонений в'їзд 100 громадянам Росії.

Нагадаємо, США у відповідь на збройну агресію Росії проти України ввели санкції проти найбільших банків Росії - "Сбербанку" і ВТБ. Крім того, під обмежувальні заходи потрапило оточення президента РФ Володимира Путіна.

Війна Росії проти України триває 12 день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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