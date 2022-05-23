UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Новая Зеландия поможет Британии обучать украинских артиллеристов

Фото: премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн (flickr.com/nato)
Автор: Валерия Полищук

Новая Зеландия направит в Великобританию дополнительно 30 военнослужащих сил обороны для поддержки подготовки Вооруженных сил Украины. В частности, они будут обучать украинских солдат использованию легкой пушки L-119.

Об этом заявила премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Новозеландские военные будут находиться в Соединенном Королевстве до конца июля.

Военнослужащие, учебные боеприпасы и избыточное оборудование, включая системы прицеливания, будут перевезены воздушным транспортом, координируемым Великобританией.

Пушка L119 производится в США и предназначена для поддержки пехотных подразделений. Обращению с ней планируют обучить свыше 200 украинцев.

Напомним, ранее более 200 украинских военных завершили обучение обращению с гаубицей M777, которые Украине предоставили США.

Кроме того, США уже начали дополнительную подготовку наших бойцов на своих военных объектах в Германии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВеликобританияНовая ЗеландияВойна России против Украины