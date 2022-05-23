Новая Зеландия поможет Британии обучать украинских артиллеристов

Новая Зеландия направит в Великобританию дополнительно 30 военнослужащих сил обороны для поддержки подготовки Вооруженных сил Украины. В частности, они будут обучать украинских солдат использованию легкой пушки L-119.

Об этом заявила премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Пушка L119 производится в США и предназначена для поддержки пехотных подразделений. Обращению с ней планируют обучить свыше 200 украинцев.

Военнослужащие, учебные боеприпасы и избыточное оборудование, включая системы прицеливания, будут перевезены воздушным транспортом, координируемым Великобританией.

Новозеландские военные будут находиться в Соединенном Королевстве до конца июля.

Напомним, ранее более 200 украинских военных завершили обучение обращению с гаубицей M777, которые Украине предоставили США.

Кроме того, США уже начали дополнительную подготовку наших бойцов на своих военных объектах в Германии.

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