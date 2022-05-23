Нова Зеландія допоможе Британії навчати українських артилеристів

Нова Зеландія направить до Великобританії додатково 30 військовослужбовців сил оборони для підтримки підготовки Збройних сил України. Зокрема, вони навчатимуть українських солдатів використанню легкої гармати L-119.

Про це заявила прем'єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Гармата L119 виробляється в США і призначена для підтримки піхотних підрозділів. Поводженню з нею планують навчити понад 200 українців.

Військовослужбовці, навчальні боєприпаси та надлишкове обладнання, включаючи системи прицілювання, будуть перевезені повітряним транспортом, координованим Великобританією.

Новозеландські військові перебуватимуть у Сполученому Королівстві До кінця липня.

Нагадаємо, раніше понад 200 українських військових завершили навчання поводженню з гаубицею M777, які Україні надали США.

Крім того, США вже розпочали додаткову підготовку наших бійців на своїх військових об'єктах у Німеччині.

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