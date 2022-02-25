Новая Зеландия готовится ввести санкции против России

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила, что правительство страны вводит новые санкции против России. В частности, ограничительные меры коснутся должностных лиц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По словам Ардерн, новые санкции будут включать в себя запрет на въезд на территорию Новой Зеландии для российских официальных лиц, и ряда других граждан.

"Им будет запрещено получать визы для въезда в Новую Зеландию или транзита через нее", - пояснила премьер-министр.

Кроме того, Новая Зеландия запретит экспорт российских товаров на свою территорию, который коснется любых предприятий, организаций и физических лиц, связанных с российскими военными ведомствами и органами безопасности.