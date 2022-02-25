Нова Зеландія готується ввести санкції проти Росії
Прем'єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн заявила, що уряд країни вводить нові санкції проти Росії. Зокрема, обмежувальні заходи торкнуться посадових осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За словами Ардерн, нові санкції будуть включати в себе заборону на в'їзд на територію Нової Зеландії для російських офіційних осіб, і ряду інших громадян.
"Їм буде заборонено отримувати візи для в'їзду в Нову Зеландію або транзиту через неї", - пояснила прем'єр-міністр.
Крім того, Нова Зеландія заборонить експорт російських товарів на свою територію, який торкнеться будь-яких підприємств, організацій і фізичних осіб, пов'язаних з російськими військовими відомствами та органами безпеки.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон оголосив, що Сполучене Королівство надасть Україні додатковий пакет військової допомоги. Зокрема, буде виділено оборонне озброєння.
США у відповідь на збройну агресію Росії проти України ввели санкції проти найбільших банків Росії - "Сбербанку" і "ВТБ". Крім того, під обмежувальні заходи потрапило оточення президента РФ Володимира Путіна.