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Нова Зеландія готується ввести санкції проти Росії

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Нова Зеландія, П'ятниця 25 лютого 2022 02:12
Нова Зеландія готується ввести санкції проти Росії Фото: Нова Зеландія готується ввести санкції проти Росії (Wikipedia.org)
Автор: Артур Родивилов

Прем'єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн заявила, що уряд країни вводить нові санкції проти Росії. Зокрема, обмежувальні заходи торкнуться посадових осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами Ардерн, нові санкції будуть включати в себе заборону на в'їзд на територію Нової Зеландії для російських офіційних осіб, і ряду інших громадян.

"Їм буде заборонено отримувати візи для в'їзду в Нову Зеландію або транзиту через неї", - пояснила прем'єр-міністр.

Крім того, Нова Зеландія заборонить експорт російських товарів на свою територію, який торкнеться будь-яких підприємств, організацій і фізичних осіб, пов'язаних з російськими військовими відомствами та органами безпеки.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон оголосив, що Сполучене Королівство надасть Україні додатковий пакет військової допомоги. Зокрема, буде виділено оборонне озброєння.

США у відповідь на збройну агресію Росії проти України ввели санкції проти найбільших банків Росії - "Сбербанку" і "ВТБ". Крім того, під обмежувальні заходи потрапило оточення президента РФ Володимира Путіна.

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