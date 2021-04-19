На линии фронта. Встречу советников "нормандской четверки" предложили провести на Донбассе

Очередная встреча представителей лидеров "нормандской четверки" может пройти на линии разграничения на Донбассе. Основная цель такой встречи – принятие решений в конкретных условиях.
Об этом сообщили в Telegram-канале украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ).
"Прозвучало интересное предложение провести следующую встречу политических советников непосредственно на линии разграничения с целью принятия необходимых решений в конкретных условиях", - отмечается в сообщении.
Также отмечается, что конкретные меры по усовершенствованию механизма контроля за соблюдением режима прекращения огня, политические советники поручили проработать в подгруппе по безопасности ТКГ, заседание которой запланировано на 20 апреля в 10:00 по киеву.
Напомним, ранее представители глав государств "нормандской четверки" подтвердили стремление к соблюдению режима полного прекращения огня на Донбассе. Стороны обсудили практические шаги для реализации этого предложения.
Отметим, о проведении встречи советников лидеров нормандского формата 19 апреля ранее объявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, они должны обсудить кластеры минских соглашений.
При этом в Офисе президента считают, что переговоры в минском и нормандском форматах не заблокированы, хотя Россия сознательно делает их неконструктивными.
РКБ-Украина ранее сообщало, что российская сторона отказалась от идеи переговоров в нормандском формате.