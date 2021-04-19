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На лінії фронту. Зустріч радників "нормандської четвірки" запропонували провести на Донбасі

Автор: РБК-Україна

Чергова зустріч представників лідерів "нормандської четвірки" може пройти на лінії розмежування на Донбасі. Основна мета такої зустрічі - прийняття рішень в конкретних умовах.

Про це повідомили в Telegram-каналі української делегації в Тристоронньої контактній групі (ТКГ).

"Прозвучало цікава пропозиція провести наступну зустріч політичних радників безпосередньо на лінії розмежування з метою прийняття необхідних рішень в конкретних умовах", - наголошується в повідомленні.

Також наголошується, що конкретні заходи щодо вдосконалення механізму контролю за дотриманням режиму припинення вогню, політичні радники доручили опрацювати в підгрупі з безпеки ТКГ, засідання якої заплановано на 20 квітня о 10:00 по Києву.

Нагадаємо, раніше представники глав держав "нормандської четвірки" підтвердили прагнення до дотримання режиму повного припинення вогню на Донбасі. Сторони обговорили практичні кроки для реалізації цієї пропозиції.

Відзначимо, про проведення зустрічі радників лідерів нормандського формату 19 квітня раніше оголосив президент України Володимир Зеленський. За його словами, вони повинні обговорити кластери мінських угод.

При цьому в Офісі президента вважають, що переговори в мінському і нормандському форматах не заблоковані, хоча Росія свідомо робить їх неконструктивними.

РКБ-Україна раніше повідомляло, що російська сторона відмовилася від ідеї переговорів в нормандському форматі.

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