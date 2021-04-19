На лінії фронту. Зустріч радників "нормандської четвірки" запропонували провести на Донбасі

Чергова зустріч представників лідерів "нормандської четвірки" може пройти на лінії розмежування на Донбасі. Основна мета такої зустрічі - прийняття рішень в конкретних умовах.

Про це повідомили в Telegram-каналі української делегації в Тристоронньої контактній групі (ТКГ).

"Прозвучало цікава пропозиція провести наступну зустріч політичних радників безпосередньо на лінії розмежування з метою прийняття необхідних рішень в конкретних умовах", - наголошується в повідомленні.

Також наголошується, що конкретні заходи щодо вдосконалення механізму контролю за дотриманням режиму припинення вогню, політичні радники доручили опрацювати в підгрупі з безпеки ТКГ, засідання якої заплановано на 20 квітня о 10:00 по Києву.

Нагадаємо, раніше представники глав держав "нормандської четвірки" підтвердили прагнення до дотримання режиму повного припинення вогню на Донбасі. Сторони обговорили практичні кроки для реалізації цієї пропозиції.