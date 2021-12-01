Новая украинская биржа раздает 20 миллионов на аирдропе

Кампания по раздаче токенов стартовала 1 декабря 2021 года и продлится до 1 февраля 2022 года. Чтобы принять участие, необходимо зарегистрироваться на бирже в этот период и выполнить ряд несложных действий. После этого на счет нового клиента автоматически зачислится 500 грн в токенах Qmall.

Какие шаги нужно сделать для участия в AirDrop

Для начала необходимо зарегистрироваться на бирже Qmall (https://qmall.io/). Поскольку все мировые регуляторы сейчас требуют прозрачности от криптовалютных бирж, то потребуется также пройти процедуру KYC (know your customer). Для этого нужно загрузить личные данные для идентификации личности.

После этого надо подписаться на все каналы площадки в социальных сетях (Telegram, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube) и внести на биржу первый депозит.

Вознаграждение за участие в айрдропе можно увеличить, если позвать друзей. За каждого нового участника платформа начислит вам еще по 100 грн в токенах Qmall. А если и друзья кого-то пригласят - вы получите еще 50 грн в токенах.

Как можно использовать токен Qmall

QML - это собственный токен биржи с одноименным названием. Его можно использовать для погашения торговой комиссии, с целью получения дисконта. Но этим его функционал не ограничивается.

Клиенты биржи также могут зарабатывать на стекинге. Для этого они помещают токены Qmall в Staking Poll. Это своего рода депозит, за который они получают процент.

Также монета будет использоваться для голосований на платформе. Владельцы токенов таким образом смогут влиять на работу площадки: выбирать токены для листинга, участвовать в IEO и много всего другого.

Токен Qmall также предоставит возможность его обладателям участвовать в эксклюзивных мероприятиях на бирже, а также торговать на маркетплейсе. Последнее подразумевает покупку товаров и услуг партнеров платформы.

В планах биржи расширить применение монеты, по мере развития площадки.

Как еще можно получить токены QML

Чтобы обзавестись большим количеством токенов Qmall и иметь большие возможности в экосистеме проекта, можно поучаствовать в их пресейле. Он состоится с 15 по 25 декабря 2021 года. Во время этого события инвесторы смогут приобрести 50 млн токенов по максимально низкой цене. В рамках приватного раунда 1 QML будет продаваться по 1 грн за токен.

Стоит отметить, что эмиссия токенов QML будет ограничена 100 млн монет при совокупной стартовой стоимости всего 3,5 млн долларов. Их модель будет дефляционной, что должно обеспечить рост цены на актив.

Чем интересна биржа Qmall

Qmall - это новая украинская биржа, которая работает полностью в легальной сфере. Ее CEO является IT-бизнесмен Богдан Прилепа.

"Скоро будет пять лет, как я и команда моего проекта Prof-it Blockchain занимаемся разработкой криптовалютных бирж. Мы имеем собственное техническое решение, на базе которого функционируют около десяти площадок, фигурирующих в рейтинге CoinMarketCap", - рассказал он.

По словам Прилепы, со временем стала очевидной необходимость создания криптобиржи, ориентированной непосредственно на украинский рынок. Так появилась площадка Qmall, чья главная задача не только максимально упростить работу с криптовалютой для украинцев, а произвести в индустрии настоящую революцию.

В 2022 году биржа Qmall планирует выпустить банковские карты, которые раздаст всем своим клиентам. С их помощью можно будет рассчитываться прямо с биржевого баланса.

Также платформа договорилась о сотрудничестве с IBOX Bank, с помощью терминалов которого можно будет пополнять счет.

В планах биржи предоставление кредитов под залог криптовалюты. Также площадка реализует возможность оплаты коммунальных услуг и покупку ж/д билетов с помощью криптовалюты.

Для украинских цифровых стартапов будет запущена Launchpad-площадка, которая станет дорогой в мир для украинских цифровых стартапов.

И наконец Qmall собирается открыть академии в каждом регионе Украины, где люди смогут получать все необходимые знания о криптовалютах.