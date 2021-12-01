Нова українська біржа роздає 20 мільйонів на аірдропі

Кампанія з роздачі токенів стартувала 1 грудня 2021 року і триватиме до 1 лютого 2022 року. Щоб взяти участь, необхідно зареєструватися на біржі у цей період та виконати низку нескладних дій. Після цього на рахунок нового клієнта автоматично зарахується 500 грн. у токенах Qmall.

Які кроки потрібно зробити для участі в AirDrop

Спочатку необхідно зареєструватися на біржі Qmall (https://qmall.io/). Оскільки всі світові регулятори зараз вимагають прозорості від криптовалютних бірж, потрібно також пройти процедуру KYC (know your customer). Для цього необхідно завантажити особисті дані для ідентифікації особистості.

Після цього треба підписатися на всі канали майданчика у соціальних мережах (Telegram, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube) та внести на біржу перший депозит.

Винагороду за участь в айрдропі можна збільшити, якщо покликати друзів. За кожного нового учасника платформа нарахує вам ще 100 грн у токенах Qmall. А якщо й друзі когось запросять - ви отримаєте ще 50 грн у токенах.

Як можна використовувати токен Qmall

QML - це власний токен біржі з однойменною назвою. Його можна використовувати для погашення торгової комісії з метою отримання дисконту. Але цим його функціонал не обмежується.

Клієнти біржі також можуть заробляти на стекінгу. Для цього вони поміщають токени Qmall у Staking Poll. Це свого роду депозит, за який вони одержують відсоток.

Також монета використовуватиметься для голосувань на платформі. Власники токенів таким чином зможуть впливати на роботу майданчика: вибирати токени для лістингу, брати участь у IEO та багато іншого.

Токен Qmall надасть можливість його власникам брати участь в ексклюзивних заходах на біржі, а також торгувати на маркетплейсі. Останнє передбачає покупку товарів та послуг партнерів платформи.

У планах біржі розширити застосування монети у міру розвитку майданчика.

Як ще можна отримати токени QML

Щоб отримати велику кількість Qmall токенів і мати великі можливості в екосистемі проекту, можна взяти участь у їх пресейлі. Він відбудеться з 15 до 25 грудня 2021 року. Під час цієї події інвестори зможуть придбати 50 млн токенів за максимально низькою ціною. У рамках приватного раунду 1 QML продаватиметься по 1 грн за токен.

Варто зазначити, що емісія токенів QML буде обмежена 100 млн/. монет при сукупній стартовій вартості всього 3,5 млн доларів. Їх модель буде дефляційною, що має забезпечити зростання ціни на актив.

Чим цікава біржа Qmall

Qmall - це нова українська біржа, яка працює повністю у легальній сфері. Її CEO є IT-бізнесменом Богданом Прилепою.

"Незабаром буде п'ять років, як я та команда мого проекту Prof-it Blockchain займаємося розробкою криптовалютних бірж. Ми маємо власне технічне рішення, на базі якого функціонує близько десяти майданчиків, що фігурують у рейтингу CoinMarketCap", - розповів він.

За словами Прилепи, згодом стала очевидною необхідність створення криптобіржі, орієнтованої безпосередньо на український ринок. Так з'явився майданчик Qmall, чиє головне завдання не лише максимально спростити роботу з криптовалютою для українців, а й зробити в індустрії справжню революцію.

У 2022 році біржа Qmall планує випустити банківські картки, які роздасть усім своїм клієнтам. З їхньою допомогою можна буде розраховуватися прямо з біржового балансу.

Також платформа домовилася про співпрацю із IBOX Bank, за допомогою терміналів якого можна буде поповнювати рахунок.

У планах біржі надання кредитів під заставу криптовалюти. Також майданчик реалізує можливість оплати комунальних послуг та купівлю залізничних квитків за допомогою криптовалюти.

Для українських цифрових стартапів буде запущено Launchpad-майданчик, який стане дорогим у світ для українських цифрових стартапів.

І нарешті Qmall збирається відкрити академії у кожному регіоні України, де люди зможуть отримувати всі необхідні знання про криптовалюти.