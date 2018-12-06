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Новая резолюция ООН о милитаризации Крыма Россией будет острее, чем все предыдущие, - Ельченко

Новости » Общество    06.12.2018 - 18:55
Новая резолюция ООН о милитаризации Крыма Россией будет острее, чем все предыдущие, - Ельченко
Фото: Владимир Ельченко (UN Photo/Evan Schneider)

Отдельным странам в ООН придется пойти на открытую конфронтацию с РФ ради поддержки резолюции, заявил Ельченко

Новая резолюция о милитаризацию аннексированного Россией Крыма, которую Генеральная ассамблея ООН рассмотрит 17 декабря, содержит более острые сигналы в адрес России, чем все предыдущие. Об этом заявил постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко, передает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

По словам Ельченко, Украина вынесет на голосование резолюцию, которую поддержала группа из 35 стран, которые стали соавторами документа.

"Резолюция о милитаризации Крыма, в отличие от резолюции о правах человека в Крыму, содержит гораздо больше острых политических сигналов в адрес России. Конечно, это делает позицию многих стран более сложной. Здесь им придется идти уже на явную конфронтацию с Российской Федерацией", - пояснил Ельченко.

Новая резолюция ООН о милитаризации Крыма Россией будет острее, чем все предыдущие, - Ельченко

Он объяснил, что соавторство стран, которые уже поддержали эту резолюцию, свидетельствует о общую ответственность за принятие этого документа.

"Важно, что мы имеем такое "ядро" из более чем тридцати стран, которые не просто являются соавторами этой резолюции, а фактически несут ответственность за нее наравне с нами. Они будут работать с другими странами так же, как и мы. Я убежден, что это даст лучший результат", - подчеркнул Ельченко.

Напомним, ранее Владимир Ельченко во время выступления на заседании Совета безопасности ООН по поводу российской атаки в Керченском проливе заявил, что Украина рассчитывает на ужесточение санкций против РФ.

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