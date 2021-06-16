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Новая редакция закона о страховании содержит риски коррупции, - комитет Рады

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Украина, Среда 16 июня 2021 13:40
Новая редакция закона о страховании содержит риски коррупции, - комитет Рады Фото: в Раде заявили, что новая редакция закона о страховании содержит риски коррупции (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Новая редакция закона "О страховании" содержит риски коррупции. Такое заключение дал комитет Верховной рады по вопросам антикоррупционной политики по поводу законопроекта №5315.

Об этом сообщает информационное управление Аппарата ВР.

"Согласно заключению комитета, проект закона "О страховании" №5315 содержит коррупционные риски, поскольку имеет противоречия между отдельными положениями, неопределенные понятия, дискреционные положения", - сказано в сообщении.

Отметим, документ определяет общие правовые основы деятельности по страхованию и полномочия Национального банка по госнадзору за деятельностью страховщиков.

В законе обновляется подход к лицензированию страховщиков; совершенствуются требования к владельцам существенного участия страховщика; вводится новый подход в регулировании деятельности лиц, имеющих право осуществлять реализацию страховых и перестраховочных продуктов.

Проект вводит требования к платежеспособности страховщика и эффективные процедуры выхода страховщика с рынка; обновляются процедуры надзора.

Как писало РБК-Украина ранее, комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал Раде одобрить этот проект за основу.

Напомним, парламент поддержал в первом чтении законопроект №5104 о введении страхования сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой. С окончательным принятием закона в государстве состоится перезапуск системы агрострахования.

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