Новая редакция закона о страховании содержит риски коррупции, - комитет Рады
Новая редакция закона "О страховании" содержит риски коррупции. Такое заключение дал комитет Верховной рады по вопросам антикоррупционной политики по поводу законопроекта №5315.
"Согласно заключению комитета, проект закона "О страховании" №5315 содержит коррупционные риски, поскольку имеет противоречия между отдельными положениями, неопределенные понятия, дискреционные положения", - сказано в сообщении.
Отметим, документ определяет общие правовые основы деятельности по страхованию и полномочия Национального банка по госнадзору за деятельностью страховщиков.
В законе обновляется подход к лицензированию страховщиков; совершенствуются требования к владельцам существенного участия страховщика; вводится новый подход в регулировании деятельности лиц, имеющих право осуществлять реализацию страховых и перестраховочных продуктов.
Проект вводит требования к платежеспособности страховщика и эффективные процедуры выхода страховщика с рынка; обновляются процедуры надзора.
Как писало РБК-Украина ранее, комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал Раде одобрить этот проект за основу.
Напомним, парламент поддержал в первом чтении законопроект №5104 о введении страхования сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой. С окончательным принятием закона в государстве состоится перезапуск системы агрострахования.