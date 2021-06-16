ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Нова редакція закону про страхування містить ризики корупції, - комітет Ради

Новость на русском →
Україна, Середа 16 червня 2021 13:40
Нова редакція закону про страхування містить ризики корупції, - комітет Ради Фото: в Раді заявили, що нова редакція закону про страхування містить ризики корупції (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Нова редакція закону "Про страхування" містить ризики корупції. Такий висновок дав комітет Верховної ради з питань антикорупційної політики з приводу законопроекту №5315.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

"Згідно з висновком комітету, проект закону "Про страхування"и№5315 містить корупційні ризики, оскільки має протиріччя між окремими положеннями, невизначені поняття, дискреційні положення", - сказано в повідомленні.

Відзначимо, документ визначає загальні правові основи діяльності зі страхування і повноваження Національного банку з держнагляду за діяльністю страховиків.

У законі оновлюється підхід до ліцензування страховиків; удосконалюються вимоги до власників істотної участі страховика; вводиться новий підхід у регулюванні діяльності осіб, які мають право здійснювати реалізацію страхових і перестрахувальних продуктів.

Проект вводить вимоги до платоспроможності страховика і ефективні процедури виходу страховика з ринку; оновлюються процедури нагляду.

Як писало РБК-Україна раніше, комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував Раді схвалити цей проект за основу.

Нагадаємо, парламент підтримав у першому читанні законопроект №5104 про введення страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою. З остаточним прийняттям закону в державі відбудеться перезапуск системи агрострахування.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика коррупция страхование Верховна Рада
NEWS
Зустріч Байдена і Путіна в Женеві: що відомо
Зустріч Байдена і Путіна в Женеві: що відомо
DAILY
Чорна мітка. Чи змогла Україна позбутися "злодіїв у законі" після санкцій РНБО
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Чорна мітка. Чи змогла Україна позбутися "злодіїв у законі" після санкцій РНБО