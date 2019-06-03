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Нова редакція Українського правопису набрала чинності

Новини » Суспільство    03.06.2019 - 12:56
Нова редакція Українського правопису набрала чинності
Иллюстративнное фото (Pіxabay)

Зараз розробляється план імплементації нової редакції

Нова редакція Українського правопису набрала чинності 3 червня і вже опублікована на сайті Міносвіти. Про це повідомляє прес-служба Міністерства науки і освіти.

Як повідомляється, нова редакція становить 282 сторінки. Її норми і правила рекомендуються до застосування у всіх сферах суспільного життя, зокрема, в офіційно-діловому стилі мовлення. У міністерстві зараз розробляється план імплементації нової редакції Українського правопису.

Зазначимо, що за новим правописом, написання разом слів з першим іншомовним компонентом, (напр.: архі-, гіпер-, міні-, віце-, екс-); написання окремо числівника "стать" ім'я іменник (напр.: пів години, пів яблука, пів Європи); передача російських прізвищ, що закінчуються на -ой-через –ий (напр.: Донський на Донський, виключення Толстой). Також передбачається використання в деяких словах букви "і" (укр.) на початку та в кінці слів в місце "і" (укр.) (напр.: ірод - ірод, радості - радості).

Допускається варіативність у написанні слів іноземного походження. Зокрема використання літер "г" і "ґ", буквосполучень "ау" і "ав", буквосполучення "th" в словах грецького походження можна передавати літерою "т" замість "ф" (напр.: кафедра - катедра).

 

Нагадаємо, Міністерство освіти і науки України винесло проект нової редакції українського правопису на громадське обговорення у вересні 2018 року. Проект розроблений на фундаменті української традиції з урахуванням новітніх мовних явищ. Комісія, яка займалася підготовкою проекту, врахувала, що правопис, не може бути вичерпним, в ньому наведені найбільш поширені або спірні орфографічні положення.

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