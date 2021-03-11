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Новая процедура назначения глав НАБУ и ГБР: комитет принял решение по закону

Автор: Юлия Струк

Комитет Верховной рады по вопросам правовой политики принял решение по законопроекту №5133 о новой процедуре назначения/увольнения глав НАБУ и Государственного бюро расследований. Комитет рекомендует направить закон в Конституционный суд.

Об этом сообщила представитель ВР в КСУ Ольга Совгиря в своем Telegram-канале.

"Комитет по вопросам правовой политики рекомендовал включить в повестку дня сессии Верховной рады и направить в Конституционный суд для получения заключения о его соответствии требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины проект закона... №5133", - сказано в сообщении.

Напомним, в конце февраля в Раду внесли законопроект №5133 об изменении порядка назначения и увольнения глав Национального антикоррупционного бюро Украины и ГБР. Предлагается назначать и увольнять глав НАБУ и ГБР лишь после согласия народных депутатов.

Как писало РБК-Украина, в конце августа 2020 года КСУ признал неконституционным назначение на должность директора НАБУ Артема Сытника.

Так, ранее в Раду внесли законопроект об увольнении Сытника с должности директора НАБУ.

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Новости Украины НАБУВерховная РадаГБР
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