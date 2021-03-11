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Нова процедура призначення голів НАБУ і ДБР: комітет схвалив рішення по закону

Автор: Юлія Струк

Комітет Верховної ради з питань правової політики схвалив рішення щодо законопроекту №5133 про нову процедуру призначення/звільнення глав НАБУ та Державного бюро розслідувань. Комітет рекомендує направити закон до Конституційного суду.

Про це повідомила представник ВР у КСУ Ольга Совгиря у своєму Telegram-каналі.

"Комітет з питань правової політики рекомендував включити до порядку денного сесії Верховної ради та направити до Конституційного суду для одержання висновку щодо його відповідності вимогам статей 157 і 158 Конституції України проект закону... №5133", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, в кінці лютого в Раду внесли законопроект №5133 про зміну порядку призначення і звільнення глав Національного антикорупційного бюро України та ДБР. Пропонується призначати й звільняти глав НАБУ і ДБР лише після згоди народних депутатів.

Як писало РБК-Україна, в кінці серпня 2020 року КСУ визнав неконституційним призначення на посаду директора НАБУ Артема Ситника.

Так, раніше в Раду внесли законопроект про звільнення Ситника з посади директора НАБУ.

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Новини України НАБУВерховна РадаДБР
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