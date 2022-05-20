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Новая попытка. Оккупанты снова строят переправу через Северский Донец

Фото: Одна из предыдущих попыток россиян форсировать реку (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Антон Федорцив

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины зафиксировал подготовку армии РФ к новой попытке форсировать реку Северский Донец.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пост Генштаба ВСУ в Facebook.

Захватчики принялись монтировать новую переправу. Новая попытка оккупантов готовится в Изюмском районе Харьковской области.

"По имеющейся информации, в районе населенного пункта Яремовка противник пытается навести понтонную переправу через реку Северский Донец", – говорится в сообщении.

Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил о боязни войск РФ предпринимать новые попытки форсировать Северский Донец. В районе Белогоровки оккупанты несколько раз пытались установить переправу, но понесли многочисленные потери после ударов ВСУ.

Напомним, что российские войска перешли к обороне в районе Изюма.

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