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Нова спроба. Окупанти знову будують переправу через Сіверський Донець

Фото: Одна з попередніх спроб росіян форсувати річку (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Антон Федорців

Генеральний штаб Збройних сил України зафіксував підготовку армії РФ до нової спроби форсувати річку Сіверський Донець.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на допис Генштабу ЗСУ у Facebook.

Загарбники взялися монтувати нову переправу. Нова спроба окупантів готується в Ізюмському районі Харківщини.

"За наявною інформацією, в районі населеного пункту Яремівка противник намагається навести понтонну переправу через річку Сіверський Донець", – ідеться в повідомленні.

Раніше голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив про боязнь військ РФ робити нові спроби форсувати Сіверський Донець. У районі Білогорівки окупанти кілька разів намагалися встановити переправу, але зазнали численних втрат після ударів ЗСУ.

До слова, президент Зеленський відреагував на ракетний обстріл ворогом Лозової.

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