В районе Изюма российские войска перешли от наступательных действий к обороне, - Жданов

Наши контрнаступательные действия на отдельных направлениях в Харьковской области увенчались успехом . На некоторых участках нам удалось выйти на украино-российскую границу, а на некоторых – подошли почти в упор, там, по разным оценкам, осталось 5-10 километров к государственной границе. Россияне, кстати, были вынуждены перебрасывать туда войска для того, чтобы попытаться остановить наши наступательные действия. Сейчас там линия столкновения стабилизировалась и пока что мы не возобновляем наступательные действия.

На юге области есть полоса на изюмском направлении, которая остается под контролем противника. Там по направлению от Волчанска проходит их основной путь по обеспечению российских войск в районе Изюма. В районе Изюма находится самое крупное скопление войск – до 20 батальонных тактических групп, которые наступают в направлении Барвенково.

В направлении от Барвенково на Изюм мы провели контрудар. Встречным наступлением мы сумели сбить наступательные действия российских войск, заставив их остановиться и немного отойти в сторону Изюма. Сейчас они там закрепляются. Российские войска перешли от наступательных действий к обороне.

То, что противник был остановлен под Изюмом, не позволяет им развивать наступление в направлении Северодонецке или Краматорска. Потому что их изначальный замысел, скорее всего, состоял в том, чтобы дойти вплоть до Краматорска – от Гуляйполя до Краматорска и от Изюма до Краматорска. Эта был бы большая дуга, которая бы окружила большую часть наших войск в зоне ООС. Но в районе Гуляйполя мы нанесли им поражение и они перешли к обороне, так же, как сейчас в Изюме.

Поэтому и начались события в Белогоровке. Они уменьшили запланированный радиус окружения и пытались от Белогоровки двинуться на Попасную. Если взглянуть на карту, то эта дуга будет меньше раза в три. Но мы их там также разгромили. Исходя из сводок Генштаба, они снизили количество атак. Думаю, что они понемногу начинают выдыхаться. Возможно, еще 3-4 дня активных действий и противник будет переходить к обороне. Почему? Потому что проводим удары по их тылу. К примеру, под Изюмом на днях сожгли их большой склад боеприпасов, а это существенно влияет на интенсивность боевых действий.

По Луганской области, скорее всего, замысел российских войск заключался в том, чтобы окружить Северодонецке и одновременно выйти на границы области. Но все события в районе Белогоровки, где наши силы нанесли по удары по врагу, разрушили планы российских войск. Российские войска хотели перейти участок от Белогоровки до Попасной, а для этого нужно форсировать Северский Донец в районе Белогоровки, создать там наступательную группировку и продвигаться в направлении Попасной. Тогда бы Северодонецк попадал в окружение.

Но мы нанесли огневое поражение и полностью разгромили там, по некоторым оценкам, до двух батальонных тактических групп противника. Они полностью уничтожены и вместе с ними уничтожены пять понтонных переправ. Поэтому можно констатировать тот факт, что никакого окружения Северодонецка на сегодня нет. И планы по его осуществлению заморожены или отложены Российской Федерации ввиду отсутствия сил и средств.

Сейчас враг не может замкнуть кольцо от Белогоровки до Попасной – этот участок они не могут перекрыть своими войсками. Почему? Потому что из Попасной они не могут прорвать нашу оборону, там мы постоянно наносим противнику огневые поражения и он откатывается обратно на свои позиции. А в Белогоровке мы не дали им переправиться на правый берег реки Северский Донец. Самое главное – что мы продолжаем контролировать трассу Лисичанськ - Бахмут. Это основная трасса по обеспечению наших войск в районе Северодонецка.

В Донецкой области – южный фланг зоны Операции объединенных сил оккупантам удалось захватить, начиная от Мариуполя и до Волновахи. Дальше мы удерживаем оборону от Донецка на север почти по той же линии, которая была в соответствии с минскими соглашениями. Они продвинулись только в районе Авдеевки на несколько километров. Вся остальная линия по-прежнему удерживается.