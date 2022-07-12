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Адрес не нужен. "Новая почта" будет отправлять посылки по-новому

Новина українською →
Украина, Вторник 12 июля 2022 14:13
Адрес не нужен. "Новая почта" будет отправлять посылки по-новому Фото: "Новая почта" вводит собственную систему цифровых адресов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

"Новая почта" разработала собственную систему цифровых адресов, которую сейчас тестирует. Это нужно для решения проблем с одинаковыми названиями городов и улиц и чтобы ускорить процесс оформления отправлений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Как отметили в пресс-службе, теперь можно оформить отправление на цифровой адрес без использования названия населенных пунктов, улиц и номеров домов.

Цифровой адрес - это номер, который присваивается каждому отделению и почтомату "Новой почты". Он состоит из кода населенного пункта и номера отделения или почтомата в нем.

Использование цифрового адреса - дополнительная опция, а возможность вносить адрес получателя остается доступной, говорится в сообщении.

Адрес не нужен. &quot;Новая почта&quot; будет отправлять посылки по-новому

Найти цифровой адрес отделения или почтомата можно:

  • на сайте в разделе Отделения выбрать нужное отделение / почтомат
  • в мобильном приложении в разделе Отделения и почтоматы выбрать нужное отделение / почтомат.

Адрес не нужен. &quot;Новая почта&quot; будет отправлять посылки по-новому

Каковы преимущества цифрового адреса:

  • не нужно больше говорить оператору название населенного пункта, номер отделения и его адрес - достаточно назвать цифровой адрес;
  • больше не будет путаниц с одинаковыми названиями населенных пунктов при оформлении отправления;
  • быстрее оформлять в отделении, мобильном приложении или бизнес-кабинете.

Напомним, "Новая почта" с июля изменила тарифы на международную доставку посылок и повысила их стоимость.

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