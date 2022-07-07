"Новая почта" изменила тарифы на международную доставку: сколько придется платить

С 7 июля 2022 года "Новая почта" меняет тарифы на международную доставку посылок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию почтового оператора.

Первое изменение

Срок действия акционной услуги "Вещи из дома за границу" продлен со скидками от 30% до 75%. Клиенты могут отправлять личные вещи в 25 стран Европы, а размер скидки зависит от зоны доставки.

Фото: тарифы на международные посылки

Весь список 25 стран, а также зонирование можно узнать по этой ссылке.

Со списком опасных, запрещенных и не принимаемых отправлений, а также о возможном начислении таможенных платежей в ЕС при объявленной стоимости посылки свыше 44 евро можно ознакомиться по ссылке.

Второе изменение

Тариф на доставку личных вещей в рамках услуги "Вещи из дома за границу" в Польшу снизился на 33%. Теперь стоимость доставки в эту страну составит:

до 2 кг - 600 гривен вместо 800

до 10 кг - 900 гривен вместо 1200

до 30 кг - 1500 гривен вместо 2000

до 70 кг - 3000 гривен

Третье изменение

Тариф на "Глобальную доставку" в/из США повышается на 20%, из других стран мира - на 10%.

В частности, доставка посылки весом 0,5 кг из США обойдется в 840 гривен, а из другой страны мира - от 1100 гривен (в зависимости от страны).

Доставка документов весом до 0,5 кг в США составит - 720 гривен, а в другую страну мира - от 880 гривен.

Рассчитать стоимость доставки можно на сайте с помощью специального калькулятора.

Четвертое изменение

Тариф на доставку из международных интернет-магазинов через сервис NP Shopping весом 0,5 кг увеличится на 1-2 доллара в зависимости от страны. Тариф на посылки из США увеличивается на 2 доллара в среднем во всех весовых категориях.

Таким образом, доставка из интернет-магазина весом 0,5 кг составит: