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Адреса не потрібна. "Нова пошта" відправлятиме посилки по-новому

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Україна, Вівторок 12 липня 2022 14:13
Адреса не потрібна. "Нова пошта" відправлятиме посилки по-новому Фото: "Нова пошта" вводить власну систему цифрових адрес (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

"Нова пошта" розробила власну систему цифрових адрес, яку наразі тестує. Це потрібно для вирішення проблем з однаковими назвами міст і вулиць та щоб пришвидшити процес оформлення відправлень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Як зазначили в прес-службі, відтепер можна оформити відправлення на цифрову адресу без використання назви населених пунктів, вулиць та номерів будинків.

Цифрова адреса - це номер, який надається кожному відділенню та поштомату "Нової пошти". Він складається із коду населеного пункту та номера відділення або поштомата у ньому.

Використання цифрової адреси - додаткова опція, а отже можливість вносити адресу отримувача залишається доступною, йдеться в повідомленні.

Адреса не потрібна. &quot;Нова пошта&quot; відправлятиме посилки по-новому

Знайти цифрову адресу відділення або поштомату можна:

  • на сайті у розділі Відділення обрати потрібне відділення/поштомат
  • У мобільному додатку у розділі Відділення та поштомати обрати потрібне відділення/поштомат.

Адреса не потрібна. &quot;Нова пошта&quot; відправлятиме посилки по-новому

Які переваги цифрової адреси:

  • не потрібно більше говорити оператору назву населеного пункту, номер відділення та його адресу - достатньо назвати цифрову адресу;
  • більше ніяких плутанин із однаковими назвами населених пунктів під час оформлення відправлення;
  • швидше оформлювати відправлення у відділенні, мобільному додатку чи бізнес-кабінеті.

Нагадаємо, "Нова пошта" з липня зміни тарифи на міжнародну доставку посилок та підвищила їх вартість.

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