Адреса не потрібна. "Нова пошта" відправлятиме посилки по-новому

"Нова пошта" розробила власну систему цифрових адрес, яку наразі тестує. Це потрібно для вирішення проблем з однаковими назвами міст і вулиць та щоб пришвидшити процес оформлення відправлень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Як зазначили в прес-службі, відтепер можна оформити відправлення на цифрову адресу без використання назви населених пунктів, вулиць та номерів будинків.

Цифрова адреса - це номер, який надається кожному відділенню та поштомату "Нової пошти". Він складається із коду населеного пункту та номера відділення або поштомата у ньому.

Використання цифрової адреси - додаткова опція, а отже можливість вносити адресу отримувача залишається доступною, йдеться в повідомленні.

Знайти цифрову адресу відділення або поштомату можна:

на сайті у розділі Відділення обрати потрібне відділення/поштомат

У мобільному додатку у розділі Відділення та поштомати обрати потрібне відділення/поштомат.

Які переваги цифрової адреси: