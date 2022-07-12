Адреса не потрібна. "Нова пошта" відправлятиме посилки по-новому
"Нова пошта" розробила власну систему цифрових адрес, яку наразі тестує. Це потрібно для вирішення проблем з однаковими назвами міст і вулиць та щоб пришвидшити процес оформлення відправлень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.
Як зазначили в прес-службі, відтепер можна оформити відправлення на цифрову адресу без використання назви населених пунктів, вулиць та номерів будинків.
Цифрова адреса - це номер, який надається кожному відділенню та поштомату "Нової пошти". Він складається із коду населеного пункту та номера відділення або поштомата у ньому.
Використання цифрової адреси - додаткова опція, а отже можливість вносити адресу отримувача залишається доступною, йдеться в повідомленні.
Знайти цифрову адресу відділення або поштомату можна:
- на сайті у розділі Відділення обрати потрібне відділення/поштомат
- У мобільному додатку у розділі Відділення та поштомати обрати потрібне відділення/поштомат.
Які переваги цифрової адреси:
- не потрібно більше говорити оператору назву населеного пункту, номер відділення та його адресу - достатньо назвати цифрову адресу;
- більше ніяких плутанин із однаковими назвами населених пунктів під час оформлення відправлення;
- швидше оформлювати відправлення у відділенні, мобільному додатку чи бізнес-кабінеті.
Нагадаємо, "Нова пошта" з липня зміни тарифи на міжнародну доставку посилок та підвищила їх вартість.
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