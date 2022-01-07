"Новая почта" не работает: в чем причина

По данным пресс-службы, загрузка посылок в почтоматы также не будет происходить в этот день, однако заранее загруженные посылки можно получить.

По данным пресс-службы "Укрпошты", 7 января будут работать только дежурные отделения.

В частности, в Киеве будут работать следующие отделения: