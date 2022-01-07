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"Новая почта" не работает: в чем причина

Автор: Александр Белоус

Компания "Новая почта" закроет отделения и прекратит доставку курьерами 7 января. Оператор почтовой связи не работает в связи с празднованием Рождества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Новой почты".

По данным пресс-службы, загрузка посылок в почтоматы также не будет происходить в этот день, однако заранее загруженные посылки можно получить.

По данным пресс-службы "Укрпошты", 7 января будут работать только дежурные отделения.

В частности, в Киеве будут работать следующие отделения:

  • 01001, Киев 1, ул. Крещатик, 22 - 10:00 - 18:00, без перерыва;
  • 02002, Киев 2, ул. Митрополита Андрея Шептицкого, 16/4 - 10:00 - 18:00, без перерыва.
  • 03505 ДКД Киев просп. Воздухофлотский, 75 - 09:00 - 19:00 без перерыва
  • 02505 ДКД ТПС ул. Митрополита Андрея Шептицкого, 16/4 - 09:00 - 19:00 без перерыва.

Напомним, Рождество Христово (7 января) выпадает на пятницу, благодаря чему также будет три выходных - с 7 по 9 января.

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