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Выходные дни в январе 2022: когда будем отдыхать

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Украина, Вторник 21 декабря 2021 17:48
Выходные дни в январе 2022: когда будем отдыхать Фото: в январе украинцев ждут 12 выходных и 19 рабочих дней (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В январе 2021 года для работников с пятидневной рабочей неделей в Украине будет 19 рабочих дней и 12 выходных. В первом месяце года будет два периода по три выходных дня подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью 73 Кодекса законов о труде, которой установлены праздничные и нерабочие дни.

Новый год (1 января) в этом году выпадает на субботу. Выходной день переносится на понедельник, 3 января. Таким образом, выходными будут три дня подряд.

Рождество Христово (7 января) выпадает на пятницу, благодаря чему также будет три выходных - с 7 по 10 января.

Выходные дни в январе 2022: когда будем отдыхать

Напомним, в 2022 году в Украине рабочими днями будут 249 из 365 календарных дней. В то же время в году будет 116 дней, когда работа не проводится, среди которых 105 выходных и 11 праздничных дней и дней религиозных праздников.

Кроме того, Кабинет министров перенес два рабочих дня: с понедельника 7 марта на субботу 12 марта и с понедельника 27 июня на субботу 2 июля. Таким образом, по четыре выходных подряд будет с 5 по 8 марта и с 25 по 28 июня.

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