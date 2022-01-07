"Нова пошта" не працює: в чому причина

Компанія "Нова пошта" закриє відділення і припинить доставку кур'єрами 7 січня. Оператор поштового зв'язку не працює у зв'язку зі святкуванням Різдва.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Нової пошти".
За даними прес-служби, завантаження посилок в поштомати також не відбуватиметься в цей день, проте заздалегідь завантажені посилки можна отримати.
За даними прес-служби "Укрпошти", 7 січня працюватимуть тільки чергові відділення.
Зокрема, в Києві працюватимуть наступні відділення:
Нагадаємо, Різдво Христове (7 січня) випадає на п'ятницю, завдяки чому також буде три вихідних - з 7 по 9 січня.