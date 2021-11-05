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Новая хартия партнерства Украины и США. Кулеба рассказал, о чем будет документ

Автор: Наталья Скороход

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, о чем будет новая хартия партнерства Украины и США. Как известно, 10 ноября состоится заседание Комиссии стратегического партнерства, на котором и подпишут этот документ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Дмитрия Кулебы в эфире политического шоу Право на владу.

По словам Кулебы, новая хартия партнерства Украины и США - о новом качестве украинско-американских отношений.

"Есть доверие и взаимопонимание между президентами и государственные машины обеих стран заработали для углубления этих отношений. Это о большем сотрудничестве безопасности, больше поддержки со стороны США суверенитета и территориальной целостности Украины, большей торговле между нашими странами, потому что нам нужно продвигать экспорт и привлекать инвестиции, и это также о кибербезопасности, об укреплении кибербезопасности нашего государства. Именно об этом будет эта хартия", - сказал Кулеба.

Напомним, что на следующей неделе состоится заседание Комиссии стратегического партнерства между Украиной и США. Оно пройдет в Вашингтоне.

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