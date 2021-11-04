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Корабль ВМС США вошел в Черное море. Россия наблюдает

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Москва, Четверг 04 ноября 2021 11:49
Корабль ВМС США вошел в Черное море. Россия наблюдает Фото: корабль Военно-морских сил США USS Mount Whitney (mount whitney shipshub)
Автор: Анастасия Рокитна

Флагманский корабль Военно-морских сил (ВМС) США USS Mount Whitney вышел в акваторию Черного моря. Россия начала следить за действиями корабля.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на ТАСС.

В Минобороны РФ заявили, что Черноморский флот начал следить за действиями корабля Mount Whitney ВМС США.

USS Mount Whitney вышел в акваторию Черного моря. Отплыв из Стамбула, корабль по проливу Босфор вышел в Черное море. В настоящий момент судно находится недалеко от порта Румелифенери.

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