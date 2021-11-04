Корабль ВМС США вошел в Черное море. Россия наблюдает
Фото: корабль Военно-морских сил США USS Mount Whitney (mount whitney shipshub)
Флагманский корабль Военно-морских сил (ВМС) США USS Mount Whitney вышел в акваторию Черного моря. Россия начала следить за действиями корабля.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на ТАСС.
В Минобороны РФ заявили, что Черноморский флот начал следить за действиями корабля Mount Whitney ВМС США.
USS Mount Whitney вышел в акваторию Черного моря. Отплыв из Стамбула, корабль по проливу Босфор вышел в Черное море. В настоящий момент судно находится недалеко от порта Румелифенери.