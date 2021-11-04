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На следующей неделе состоится Комиссия стратегического партнерства Украина-США: подпишут хартию

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Киев, Четверг 04 ноября 2021 10:22
На следующей неделе состоится Комиссия стратегического партнерства Украина-США: подпишут хартию Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Вашингтоне 10 ноября состоится заседание Комиссии стратегического партнерства Украина-США. Укрепление стратегического партнерства с США, особенно в области безопасности, входит в число ключевых приоритетов стратегии внешнеполитической деятельности Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг главы МИД Украины.

Он сообщил, что 10 ноября с государственным секретарем Энтони Блинкеном проведет в Вашингтоне заседание Комиссии стратегического партнерства Украина-США, на котором они подпишут новую Хартию стратегического партнерства.

Кулеба отметил, что комиссия возобновит работу после нескольких лет перерыва и станет драйвером развития партнерства Украины и США. Новая хартия стратегического партнерства отвечает общим вызовам, которые сейчас стоят перед Украиной и США, укрепляет трансатлантическое единство, отметил министр.

"Готовность Вашингтона к качественно новому этапу стратегического партнерства свидетельствует, что Украина пользуется доверием и является одним из ключевых союзников США в регионе", - подчеркнул министр.

Повестка дня комиссии

Во время заседания обсудят вопросы обороны Украины и противодействия российской агрессии, экономики, энергетики, инвестиций, кибербезопасности, борьбе с изменениями климата, поддержки внутренних трансформаций в Украине.

"2021 год стал новой точкой отсчета для отношений Украины и США. Мы оставили позади период турбулентности и ведем плановую, системную работу над укреплением стратегического партнерства”, - отметил он.

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Дмитрий Кулеба Соединенные Штаты Америки Украина
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