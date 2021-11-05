Нова хартія партнерства України та США. Кулеба розповів, про що буде документ

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, про що буде нова хартія партнерства України та США. Як відомо, 10 листопада відбудеться засідання Комісії стратегічного партнерства, на якому і підпишуть цей документ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Дмитра Кулеби в ефірі політичного шоу Право на владу.
За словами Кулеби, нова хартія партнерства України та США - про нову якість українсько-американських відносин.
"Є довіра та взаєморозуміння між президентами і державні машини обох країн запрацювали для поглиблення цих відносин. Це про більше безпекового співробітництва, більше підтримки з боку США суверенітету та територіальної цілісності України, більшу торгівлю між нашими країнами, бо нам потрібно просувати експорт та залучати інвестиції, і це також про кібербезпеку, про зміцнення кібербезпеки нашої держави. Саме про це буде ця хартія", - сказав Кулеба.
Нагадаємо, що наступного тижня відбудеться засідання Комісії стратегічного партнерства між Україною та США. Воно пройде у Вашингтоні.