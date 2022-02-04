Новая GTA находится на активной стадии разработки

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Rockstar Games.

"С каждым новым проектом, к которому мы приступаем, наша цель всегда заключается в том, чтобы значительно продвинуться дальше того, что мы делали раньше, и мы рады подтвердить, что активная разработка следующей части серии Grand Theft Auto идет полным ходом", - отмечает пресс-служба.

Тем временем Rockstar Games готовятся еще и к релизу Grand Theft Auto V и Grand Theft Auto Online на PlayStation 5 и Xbox Series XS. Обновленные версии игры выйдут уже 15 марта.

Чего же ожидать: