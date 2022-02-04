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Нова GTA знаходиться на активній стадії розробки

Автор: Сергій Пишкін

Американська компанія Rockstar Games офіційно заявила про активну розробку нової частини серії Grand Theft Auto. Дата релізу й надалі невідома.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Rockstar Games.

"З кожним новим проєктом, до якого ми приступаємо, наша мета завжди полягає в тому, щоб значно просунутися далі за те, що ми робили раніше, і ми раді підтвердити, що активна розробка наступної частини серії Grand Theft Auto йде повним ходом", - відзначає пресслужба.

Тим часом Rockstar Games готуються ще й до релізу Grand Theft Auto V та Grand Theft Auto Online на PlayStation 5 та Xbox Series XS. Оновлені версії гри вийдуть вже 15 березня.

Чого ж очікувати:

  • покращення роздільної здатності до 4К;
  • 60 кадрів на секунду;
  • покращення текстур та дальності промальовування;
  • HDR;
  • трасування променів;
  • прискорене завантаження;
  • тактильну віддачі на джойстиках PS5.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що підприємець та засновник SpaceX Ілон Маск назвав найулюбленішу свою гру. Йому запропонували розробити кастомізовану версію Cybertruck.

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