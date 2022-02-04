Нова GTA знаходиться на активній стадії розробки

"З кожним новим проєктом, до якого ми приступаємо, наша мета завжди полягає в тому, щоб значно просунутися далі за те, що ми робили раніше, і ми раді підтвердити, що активна розробка наступної частини серії Grand Theft Auto йде повним ходом", - відзначає пресслужба.

Тим часом Rockstar Games готуються ще й до релізу Grand Theft Auto V та Grand Theft Auto Online на PlayStation 5 та Xbox Series XS. Оновлені версії гри вийдуть вже 15 березня.

Чого ж очікувати: