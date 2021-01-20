ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Новая глава ОБСЕ отправилась на Донбасс

Донбасс, Среда 20 января 2021 10:29
Новая глава ОБСЕ отправилась на Донбасс
Фото: Анн Линде (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Анн Линде отправилась с рабочей поездкой на Донбасс. Ее сопровождает министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Об этом он сообщил в Twitter.

"Важно, чтобы коллега воочию увидела последствия российской агрессии и усилия Украины по урегулированию конфликта и облегчения жизни гражданского населения (несмотря на подавляющее отсутствие конструктива со стороны РФ)", - отметил Кулеба.

Напомним, ранее Линде рассказала, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ сократила число наблюдателей в Украине в связи с пандемией COVID.

На встрече с новой главой ОБСЕ президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на то, что российская сторона тормозит урегулирование на Донбассе. По его словам, Киев выполнил все договоренности, достигнутые на встрече лидеров "нормандской четверки" в декабре 2019 года.

Он также подчеркнул, что из-за пандемии на Донбассе постоянно работает только один пункт пропуска, а остальные не работают из-за оккупантов. Это касается и новых дорожных коридоров в Счастье и Золотом.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика ОБСЕДонбассДмитрий Кулеба

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь