Новая глава ОБСЕ отправилась на Донбасс

Фото: Анн Линде (РБК-Украина)

Глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Анн Линде отправилась с рабочей поездкой на Донбасс. Ее сопровождает министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Об этом он сообщил в Twitter.

"Важно, чтобы коллега воочию увидела последствия российской агрессии и усилия Украины по урегулированию конфликта и облегчения жизни гражданского населения (несмотря на подавляющее отсутствие конструктива со стороны РФ)", - отметил Кулеба.

Напомним, ранее Линде рассказала, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ сократила число наблюдателей в Украине в связи с пандемией COVID.

На встрече с новой главой ОБСЕ президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на то, что российская сторона тормозит урегулирование на Донбассе. По его словам, Киев выполнил все договоренности, достигнутые на встрече лидеров "нормандской четверки" в декабре 2019 года.

Он также подчеркнул, что из-за пандемии на Донбассе постоянно работает только один пункт пропуска, а остальные не работают из-за оккупантов. Это касается и новых дорожных коридоров в Счастье и Золотом.