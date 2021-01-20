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Нова голова ОБСЄ вирушила на Донбас

Донбас, Середа 20 січня 2021 10:29
Нова голова ОБСЄ вирушила на Донбас
Фото: Анн Лінде (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Голова Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) Анн Лінде вирушила з робочою поїздкою на Донбас. Її супроводжує міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Про це він повідомив у Twitter.

"Важливо, щоб колега на власні очі побачила наслідки російської агресії й зусилля України щодо врегулювання конфлікту і полегшення життя цивільного населення (незважаючи на переважну відсутність конструктиву з боку РФ)", - зазначив Кулеба.

Нагадаємо, раніше Лінде розповіла, що Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ скоротила число спостерігачів в Україні у зв'язку з пандемією COVID.

На зустрічі з новою головою ОБСЄ президент України Володимир Зеленський поскаржився на те, що російська сторона гальмує врегулювання на Донбасі. За його словами, Київ виконав усі домовленості, досягнуті на зустрічі лідерів "нормандської четвірки" у грудні 2019 року.

Він також підкреслив, що через пандемію на Донбасі постійно працює тільки один пункт пропуску, а інші не працюють через окупантів. Це стосується і нових дорожніх коридорів в Щасті та Золотому.

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