Зеленский пожаловался ОБСЕ на торможение урегулирования на Донбассе

Фото: Владимир Зеленский и Анн Линде (president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с действующей главой ОБСЕ, министром иностранных дел Швеции Анн Линде. В ходе встречи президент пожаловался на торможение урегулирования на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Зеленский отметил, что Украина выполнила все договоренности, достигнутые на встрече лидеров "нормандской четверки" в декабре 2019 года. Однако с того времени был открыт только один КПВВ согласно договоренностям. Остальные же пункты пропуска, которые были построены Украиной с гуманитарной целью на оккупированной территории не открылись.

По его словам, тормозится процесс взаимного обмена пленными, блокируется доступ Международного комитета Красного Креста к задержанным и работа миссии ОБСЕ на оккупированной территории, разминирование и процесс разведения войск на новых участках.

Напомним, украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по Донбассу просит ОБСЕ помочь с обменом пленными и движением через контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ).

Кроме того, на переговорах по Донбассу появились новые люди. В частности, оккупанты привлекли "общественных деятелей" со своей стороны.

До этого на оккупированном Донбассе заявили, что передадут Украине нескольких пленных в одностороннем порядке.