Новая функция Windows 11 требовательней за саму операционную систему
Компания Microsoft поделилась требованиями для работы поддержки приложений. Впрочем, оказалось, что они более "тяжелые", нежели сама операционная система.
Об этом пишет РБК-Украина на пресс-cлужбу Microsoft.
Касаемо оперативной памяти - вам понадобится компьютер с 8 Гб. И это даже всего лишь объем, ведь рекомендовано иметь 16 Гб. Также обязательно и наличие SSD.
Более того, есть требования к процессорам. Если речь идет о Intel, то минимум Core i3, а у AMD - Ryzen 3000 либо Ryzen 5000. Конечно же, подходят и более производительные компоненты.
Пока что неизвестно, как отреагирует Windows 11 в случае несоответствия минимальным параметрам.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что Windows 11 имеет поддержку приложений Android.
Также недавно пользователи жаловались на обновление операционной системы, которое снова ломает их технику.