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Новая функция Windows 11 требовательней за саму операционную систему

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Суббота 19 февраля 2022 15:00
Новая функция Windows 11 требовательней за саму операционную систему Фото: новая функция Windows 11 требовательней за саму операционную систему (windows.unsplash.com)
Автор: Сергей Пышкин

Компания Microsoft поделилась требованиями для работы поддержки приложений. Впрочем, оказалось, что они более "тяжелые", нежели сама операционная система.

Об этом пишет РБК-Украина на пресс-cлужбу Microsoft.

Касаемо оперативной памяти - вам понадобится компьютер с 8 Гб. И это даже всего лишь объем, ведь рекомендовано иметь 16 Гб. Также обязательно и наличие SSD.

Более того, есть требования к процессорам. Если речь идет о Intel, то минимум Core i3, а у AMD - Ryzen 3000 либо Ryzen 5000. Конечно же, подходят и более производительные компоненты.

Пока что неизвестно, как отреагирует Windows 11 в случае несоответствия минимальным параметрам.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Windows 11 имеет поддержку приложений Android.

Также недавно пользователи жаловались на обновление операционной системы, которое снова ломает их технику.

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