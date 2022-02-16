ru ua
Ср, 16 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Microsoft добавила магазин Android-приложений в Windows 11

Новина українською →
Среда 16 февраля 2022 11:02
Microsoft добавила магазин Android-приложений в Windows 11 Фото: Microsoft добавила магазин Android-приложений в Windows 11 (twitter.com/Windows)
Автор: Сергей Пышкин

Microsoft выпустила большое обновление для новой Windows 11. Теперь операционная система имеет поддержку приложений Android.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Verge.

Магазин приложений Android можно установить через Amazon Appstore.

Обновление пребывает на стадии публичной версии превью, однако оно доступно пока что лишь для пользователей з США.

Конечно, количество приложений уступает магазину Google Play, впрочем, Microsoft обещала добавить более тысячи утилит.

Была обновлена и панель задач:

  • время и дата стали доступны для нескольких мониторов;
  • на панель задач можно добавить виджет погоды;
  • обновлена работа Microsoft Teams.

Microsoft также обновила Media Player и "Блокнот". Последнее приложение получило улучшенный интерфейс, поисковую систему и затемненный режим. А в плеере можно прослушивать музыку и сохранять альбомы.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что пользователи жалуются на новое обновление для Windows 11. Они отмечают очередные проблемы во время подключений принтеров.

Читайте РБК-Украина в Google News
Windows Microsoft
NEWS
Новое обращение Зеленского и телемарафон. Как Украина отмечает День единения
Новое обращение Зеленского и телемарафон. Как Украина отмечает День единения
DAILY
Зачем Путину предлагают признать "ЛДНР" и что может быть дальше
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Зачем Путину предлагают признать "ЛДНР" и что может быть дальше