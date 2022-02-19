Нова функція Windows 11 вимогливіше за саму операційну систему
Компанія Microsoft поділилася вимогами для роботи підтримки додатків. Втім, виявилося, що вони більш "важкі", ніж сама операційна система.
Про це пише РБК-Україна на пресслужба Microsoft.
Що стосується оперативної пам'яті - вам знадобиться комп'ютер з 8 Гб. І це лише мінімальний обсяг, адже рекомендовано мати 16 Гб. Також обов'язкова і наявність SSD.
Більш того, є вимоги й до процесорів. Якщо мова йде про Intel, то мінімум Core i3, а в AMD - Ryzen 3000 або Ryzen 5000. Звичайно ж, підходять і більш продуктивні компоненти.
Поки що невідомо, як відреагує Windows 11 в разі невідповідності мінімальним параметрам.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Windows 11 має підтримку додатків Android.
Також нещодавно користувачі скаржилися на оновлення операційної системи, яке знову ламає їх техніку.