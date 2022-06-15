Новая формула растаможки авто, отмена сбора в ПФУ и госрегистрация в Дії: что предлагает Кабмин

Кабинет министров внес в Верховную раду три проекта законов о ввозе автомобилей в Украину. Предлагается изменить формулу растаможки авто, отменить сбор в ПФУ и обеспечить госрегистрацию через Дію.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проекты законов 7466 , 7467 и 7468 .

Новая формула растаможки автомомобилей

Кабинет министров предлагает изменить существующую систему налогообложения легковых автомобилей путем внедрения новой формулы растаможивания, согласно которой не будет браться во внимание стоимость транспортного средства. Формула расчета будет состоять из следующих показателей: возраста, типа и объема двигателя и эксклюзивности транспортного средства.

Отмена сбора в ПФУ

Документом предлагается исключить из перечня плательщиков сбора на обязательное государственное пенсионное страхование предприятия, учреждения и организации независимо от формы собственности, физических лиц, которые обретают право собственности на легковые автомобили, подлежащие первой государственной регистрации в Украине.

Госрегистрация через действие

Согласно проекту, таможенное оформление легковых автомобилей для их свободного обращения на территории Украины, прводится таможенными органами на основании электронной таможенной декларации, которая подается декларантом через Единый государственный веб-портал электронных услуг.

Кроме того, заказ услуг по государственной регистрации и перерегистрации легковых автомобилей проводится средствами Единого государственного веб-портала электронных услуг.

Предлагается определить, что сертификация легковых автомобилей, ввезенных на таможенную территорию Украины для свободного обращения, является добровольной и может проводится по желанию лица, которое ввозит такое транспортное средство.