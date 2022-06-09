Беспошлинный ввоз автомобилей для украинцев отменят: в Раде определили дату

Комитет Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал парламенту принять правительственный законопроект об отмене беспошлинного ввоза в Украину автомобилей гражданами. Пошлины, акциз и НДС возвращаются с 1 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram .

По его данным, законопроект возвращает пошлину и НДС для импорта товаров предприятиями. К этому же привязана отмена перечня товаров критического импорта, для которых разрешено покупать валюту.

"Для всех авто (кроме тех, что идут на нужды ВСУ) отменяется льгота НДС и пошлины, акциз с 1 июля", - написал он и добавил, что параллельно Кабмин разрабатывает новый закон об упрощенной растаможке автомобилей через Дію.

Решение комитета - принять закон за основу и в целом. "Но финальное решение за залом", - добавил депутат.