ru ua
Чт, 09 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Беспошлинный ввоз автомобилей для украинцев отменят: в Раде определили дату

Новина українською →
Украина, Четверг 09 июня 2022 14:24
Беспошлинный ввоз автомобилей для украинцев отменят: в Раде определили дату Фото: беспошлинный ввоз авто отменят с 1 июля (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Комитет Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал парламенту принять правительственный законопроект об отмене беспошлинного ввоза в Украину автомобилей гражданами. Пошлины, акциз и НДС возвращаются с 1 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

По его данным, законопроект возвращает пошлину и НДС для импорта товаров предприятиями. К этому же привязана отмена перечня товаров критического импорта, для которых разрешено покупать валюту.

"Для всех авто (кроме тех, что идут на нужды ВСУ) отменяется льгота НДС и пошлины, акциз с 1 июля", - написал он и добавил, что параллельно Кабмин разрабатывает новый закон об упрощенной растаможке автомобилей через Дію.

Решение комитета - принять закон за основу и в целом. "Но финальное решение за залом", - добавил депутат.

Напомним, Кабинет министров подал в Верховную раду проект изменений в Налоговый кодекс относительно пересмотра отдельных льгот по налогообложению. Предлагается отменить беспошлинный ввоз в Украину автомобилей гражданами.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Верховная рада Автомобильный рынок
NEWS
Резников рассказал, сколько бойцов теряет ВСУ в день
Резников рассказал, сколько бойцов теряет ВСУ в день
DAILY
Транши, гранты и печатный станок. Или почему Украине все равно не хватает денег
Ростислав Шаправскийглавный редактор Транши, гранты и печатный станок. Или почему Украине все равно не хватает денег