Беспошлинный ввоз автомобилей для украинцев отменят: в Раде определили дату
Комитет Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал парламенту принять правительственный законопроект об отмене беспошлинного ввоза в Украину автомобилей гражданами. Пошлины, акциз и НДС возвращаются с 1 июля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.
По его данным, законопроект возвращает пошлину и НДС для импорта товаров предприятиями. К этому же привязана отмена перечня товаров критического импорта, для которых разрешено покупать валюту.
"Для всех авто (кроме тех, что идут на нужды ВСУ) отменяется льгота НДС и пошлины, акциз с 1 июля", - написал он и добавил, что параллельно Кабмин разрабатывает новый закон об упрощенной растаможке автомобилей через Дію.
Решение комитета - принять закон за основу и в целом. "Но финальное решение за залом", - добавил депутат.
Напомним, Кабинет министров подал в Верховную раду проект изменений в Налоговый кодекс относительно пересмотра отдельных льгот по налогообложению. Предлагается отменить беспошлинный ввоз в Украину автомобилей гражданами.
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