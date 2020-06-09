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Нова ядерна угода: Росія і США погодилися на переговори

Новини » Політика     09.06.2020 - 05:19
Нова ядерна угода: Росія і США погодилися на переговори
Фото: прапори США і РФ (УНІАН)

До переговорів запрошений також Китай

Сполучені Штати домовилися з Росією провести переговори щодо ядерних озброєнь та нової угоди. Зустріч, на яку також запрошено Китай, може відбутися до кінця червня.

Про це у своєму Twitter повідомив спецпредставник президента США з контролю над озброєннями Маршалл Біллінгслі.

За його словами, узгоджено також місце і час зустрічі. Питання про нову угоду обговорюють Росія та Штати. Попередні перемовини велися із заступником закордонних справ Росії Сергієм Рябковим. Китай хоч і запрошений, проте участь його ще не підтверджена.

"Китай також запрошений. Чи підключиться Китай, і чи буде вести добросовісні переговори?", - зазначив Біллінгслі. Інших деталей угоди не сказав.

Зустріч представників РФ та США може відбутися 22 червня у Відні. Принаймні, про це передавала низка американських ЗМІ, в тому числі й агенція Bloomberg.

Тоді журналісти називали декілька варіантів попередніх перемовин. Один із них - Штати можуть захотіти від Росії продовжити дію договору про скорочення оборонного озброєння, якщо РФ "зобов’язується встановити тристоронній контроль над озброєннями з Китаєм".

Ще один варіант - умови висуватиме Росія, пропонуючи продовжити дію договору на 5 років. Проте цю ідеї у Вашингтоні вже відкинули. Тим часом, термін дії договору спливає у 2021 році у лютому.

Нагадаємо, у НАТО заявили, що співробітництво Китаю з Російською Федерацією створює загрози світовій безпеці.

Додамо, 22 травня, Російська Федерація отримала повідомлення від США про вихід з Договору про відкрите небо.

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Автор: Виталия Мазур

Теги Новини України Російська ФедераціяСполучені Штати Америкиядерная безопасность
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