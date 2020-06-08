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Сотрудничество Китая и России является угрозой безопасности стран НАТО, - Столтенберг

Новости » Политика     08.06.2020 - 22:04
Сотрудничество Китая и России является угрозой безопасности стран НАТО, - Столтенберг
Фото: Йенс Столтенберг (РБК-Украина)

По словам генсека НАТО, экономика КНР вскоре станет самой крупной в мире

Сотрудничество Китая с Российской Федерацией существенно влияют на глобальный баланс и создают угрозы мировой безопасности. При этом в НАТО волнуются, что экономика КНР вскоре станет самой крупной в мире.

Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, передает Euractiv.

По его словам, Россия безудержно наращивает военную активность, а две основные проблемы, которые исходят от Пекина, - обновление вооружений и применение пропаганды и дезинформации.

При этом Столтенберг подчеркнул, что Китай активен в киберпространстве, расширяет присутствие в Арктике и Африке, инвестирует в западную критическую инфраструктуру, например, в 5G.

"НАТО не считает Китай новым врагом или противником, но мы видим, что подъем Китая фундаментально меняет глобальное соотношение сил", - подчеркнул он.

Генсек НАТО отметил, что экономический подъем Китая стимулировал "экономический рост в нашей части мира, и это помогло сотням тысяч людей преодолеть бедность".

"Но в то же время мы видим тот факт, что вскоре Китай станет крупнейшей экономикой в мире. Они уже имеют второй крупнейший оборонный бюджет, они вкладывают значительные инвестиции в современный военный потенциал, в частности в ракеты, которые могут долететь до всех стран - членов НАТО", - добавил Столтенберг.

Напомним, Йенс Столтенберг заявлял, что НАТО стремится к миру без ядерного оружия, но пока оно существует.

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Автор: Лера Полищук

Теги Новости Украины Йенс СтолтенбергНАТОРоссийская ФедерацияКитай
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